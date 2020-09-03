印度總理莫迪Twitter帳戶遭黑客入侵 帖文：要求捐贈加密貨幣

社交網站Twitter今日（3號）證實，印度總理莫迪（Narendra Modi）的Twitter帳戶被黑客入侵，並貼文要求用戶透過加密貨幣捐贈至國家救濟基金，其後帖文已被刪除。

據了解，上述帳戶屬於總理莫迪個人網站的官方Twitter帳戶，現時有逾250萬名追蹤用戶，而莫迪的私人Twitter帳戶則未受是次事件影響。

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Twitter發言人表示，已留意到Narendra Modi的帳戶活動，亦已就被入侵的帳戶作出保護措施；他又指，現時正積極進行調查，但暫時仍未知道會否有其他帳戶同樣受到影響。

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在今年7月時，曾有多名美國名人的Twitter帳戶，疑遭到黑客的攻擊，包括微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及前美國總奧巴馬（Barack Obama）等。黑客非法登入Twitter內部系統，入侵名人的帳戶，並同時發文呼籲大眾以加密貨幣「比特幣」來進行募捐。

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責任編輯：潘曉豐