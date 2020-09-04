【疫市求職】Amazon在英增設7000職位　或為勞工市場帶來曙光

電商巨頭Amazon宣布，將於2020年在英國新增7000個永久就業機會，今年將有將1萬名新員工。

在上個月，英國就業人數下降自2009年以來最大的降幅。新冠肺炎疫情打擊當地經濟，政府也因而推出保就業計劃，以遏止裁員潮，然而該計劃將於10月結束，屆時或會諷致有100萬人失業。有外媒指，Amazon是次招聘，或是為英國勞工市場帶來曙光。

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由於在新冠肺炎疫情期間，如Amazon等在線零售及物流的訂單激增，令其對勞工需求上升。Amazon今次的招聘，令今年在英員工總數有望超過4萬人。

這7,000個新職將包括倉庫工人、工程師、人力資源、IT專業人員以至財務專家等，涵蓋多個範圍。公司表示，需要更多員工應付正在上升的需求，以及在一些地區拓展業務。此外，Amazon又會再招聘2萬名具時效性的節日員工。

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責任編輯：黎淑雯