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【IFA 2020】三階段分析消費者心態　下半年電子產品需求看升

科技 17:56 2020/09/03

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年度全球矚目的三大科技大展之一的德國柏林消費電子暨家電展（IFA）無懼疫情，在今（3日）起一連3日在德國柏林舉行展覽。

受新冠肺炎疫情影響，今年不少科技大展都被迫取消或延期。惟被稱為年度全球矚目的三大科技大展之一的德國柏林消費電子暨家電展（IFA），就無懼疫情，在今（3日）起一連3日在德國柏林舉行展覽，並首次以線下線上並行方式進行。

IFA首次以線上線下並行方式進行。此圖為IFA網上虛擬展覽。（IFA 2020網上截圖）

>>>【IFA2020】三星宣佈退出今年IFA展覽　另設發布活動

>>>【IFA 2020】德國IFA實體展如期舉行　縮短展期不設公眾入場

IFA執行董事兼Messe Berlin執行副總裁Jens Heithecker在會上提到，2020年是充滿變數及艱難的一年，無論是新冠肺炎疫情、抑或是政治衝突，均為全球各行各業帶來嚴重衝擊。而科技就在這時期，成為人類聯繫及解決問題的方法，化解新冠肺炎所帶來危機。

IFA執行董事兼Messe Berlin執行副總裁Jens Heithecker在會上提到，科技就在這時期，成為人類聯繫及解決問題的方法，化解新冠肺炎所帶來危機。（IFA 2020網上截圖）

IFA主辦方、德國消費電子暨家電產業協會（GFU）董事局主席Kai Hillebrandt表示，受到疫情影響，人們留在家裡的時間更長，凸顯電子科技及家庭電器設備更加重要。他指出，消費者在新冠肺炎期間對電子產品的需求及心態，可分為三階段。

IFA主辦方、德國消費電子暨家電產業協會（GFU）董事局主席Kai Hillebrandt表示，消費者在新冠肺炎期間對電子產品的需求及心態，可分為三階段。（IFA 2020網上截圖）

首先，是聚焦緊急需求（Focus on urgent needs），主要因封城期間，企業都突發推行在家上班模式，因此對辦公電子設備的需求大大上升。Hillebrandt引述GFU報告指，在2020上半年，辦公電子設備的銷售量大幅上升，其中網絡攝影機（Webcam）的銷售更增長了300％。

其次為專注於家居需求（Focus on in-home），因在疫情期間，不少人都會選擇留在家中吃飯，因此家用電器如雪櫃、微波爐的需求增強，而娛樂產品如耳機、滑鼠、電腦屏幕等，也因大眾需留在家中，只能透過電子產品消磨時間。因此在這階段，家用電器和娛樂產品的銷售量也不斷上升。惟德國IT行業協會BITKOM的一項研究預測，因目前已滿足了娛樂消費者的需求，因此一些娛樂電子產品，在下半年的銷售額將會下降7％。

最後一階段為則是推遲購買（Focus on postponed purchases）的消費者，GFU調查發現，今年有55%的受訪者指自己按照原定計劃購買電子產品。同時也有30%受訪者指，因疫情爆發，打算推出購買產品。因此Hillebrandt認為，仍有一群消費者會在疫情後購買電子產品。因此對2020年下半年的電子產品市場發展感到相當樂觀。

>>>【新冠肺炎】不敵疫情！CES 2021活動將改在線上舉行

責任編輯：曾曉汶

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