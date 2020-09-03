【日本疫情】大阪百年老店結業 通天閣河豚地標招牌已拆除

日本疫情導致不少著名商店結業，其中位於大阪旅遊景點通天閣商店街的一間經營百年的河豚老店，亦抵受不住疫情而結業。同時屬通天閣商店街地標的該店巨型河豚招牌，亦剛剛拆除，成為歷史回憶的一部分。

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自這間河豚老店傳出結業消息以來，外界也關心這個巨型河豚招牌何去何從。有傳同樣於通天閣商圈經營的SPA WORLD世界大溫泉，有意接收這個地標招牌。

日本消費市道低迷，導致近期日本多個零售地標先後結業，包括東京秋葉原LABI店和世嘉遊戲機中心，以及大阪心齋橋的東急HANDS。

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