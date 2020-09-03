【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市

▲ 澳洲政府公布優先移民職業名單，列出17個需求較大的職業。

澳洲早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，移民澳洲成為熱門話題。澳洲政府認為移民有助疫情期間的經濟復甦，公布優先移民職業名單，列出17個需求較大的職業，大部分屬醫護行業。這些申請者可獲優先處理工作簽證申請，同時豁免入境簽證。

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澳洲媒體「SBS廣東話」報道，澳洲政府根據國家技能委員會專家建議，周三（2日）公布優先移民職業名單（PMSOL）。列表上的17種職業的外籍人士，在得到僱主贊助提名和簽證申請下，當局會優先處理其申請。

在17個優先移民職業中，醫護行業佔大多數（佔12個職業），包括普通科醫生、駐院醫生、註冊護士、助產士等職業。另外，企業行政總裁或董事總經理、建築項目經理、機械工程師、維修規劃員、軟件工程師、程式開發員等職位都列入名單。

如申請者的職業列入PMSOL名單，而且獲僱主擔保簽證，申請者可獲澳洲政府豁免入境簽證，但入境後仍要自費隔離14日。如申請者屬非僱主擔保類別簽證，則不可獲得豁免。

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中長期策略技術職業名單（MLTSSL）、短期技術職業名單（STSOL）及偏遠地區職業名單（ROL）仍然生效，但澳洲政府目前因應新冠肺炎疫情，會在擔保和簽證的審批程序方面，優先處理PMSOL名單的申請者。

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責任編輯：鄭錦玲