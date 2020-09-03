  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市

環球社會熱點 18:16 2020/09/03

分享：

澳洲政府公布優先移民職業名單，列出17個需求較大的職業。

澳洲早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，移民澳洲成為熱門話題。澳洲政府認為移民有助疫情期間的經濟復甦，公布優先移民職業名單，列出17個需求較大的職業，大部分屬醫護行業。這些申請者可獲優先處理工作簽證申請，同時豁免入境簽證。

 澳洲新增確診回升3位數 墨爾本封城尚餘一周：【下一頁】

【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅 ：【下一頁】

澳洲媒體「SBS廣東話」報道，澳洲政府根據國家技能委員會專家建議，周三（2日）公布優先移民職業名單（PMSOL）。列表上的17種職業的外籍人士，在得到僱主贊助提名和簽證申請下，當局會優先處理其申請。

在17個優先移民職業中，醫護行業佔大多數（佔12個職業），包括普通科醫生、駐院醫生、註冊護士、助產士等職業。另外，企業行政總裁或董事總經理、建築項目經理、機械工程師、維修規劃員、軟件工程師、程式開發員等職位都列入名單。

如申請者的職業列入PMSOL名單，而且獲僱主擔保簽證，申請者可獲澳洲政府豁免入境簽證，但入境後仍要自費隔離14日。如申請者屬非僱主擔保類別簽證，則不可獲得豁免。

澳洲近30年首陷經濟衰退 季度GDP錄得61年來最大跌幅：【下一頁】

澳洲租金不跌反升 失業金僅夠1%租盤租金：【下一頁】

中長期策略技術職業名單（MLTSSL）、短期技術職業名單（STSOL）及偏遠地區職業名單（ROL）仍然生效，但澳洲政府目前因應新冠肺炎疫情，會在擔保和簽證的審批程序方面，優先處理PMSOL名單的申請者。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
今日
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【移民澳洲】近30年首陷經濟衰退 季度GDP錄得61年來最大跌幅
2020/09/02
【移民澳洲】近30年首陷經濟衰退 季度GDP錄得61年來最大跌幅
【移民澳洲】租金不跌反升 失業金僅夠1%租盤租金
2020/09/01
【移民澳洲】租金不跌反升 失業金僅夠1%租盤租金
【BNO移民】運輸物流職位需求急增兩成 白領少人請
2020/09/01
【BNO移民】運輸物流職位需求急增兩成 白領少人請
【移民澳洲】墨爾本樓價8月挫 跌幅為其他城市兩倍
2020/09/01
【移民澳洲】墨爾本樓價8月挫 跌幅為其他城市兩倍
疫情 就業 移民 醫生 護士 澳洲 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

澳洲Burger King推Big Jack漢堡包 遭麥當勞告侵權

下一篇文章

金正日前保鑣聲稱遭北韓威脅全家 申請加拿大庇護遭拒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查
美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間18:00）
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
杜特爾特：將與被美國制裁華企合作 菲律賓非附庸國
杜特爾特：將與被美國制裁華企合作 菲律賓非附庸國
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威
前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓
前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓