阿里健康大玩諧音 阿里健康App改名叫「醫鹿」

▲ 阿里健康於官方微信宣布，阿里健康App改名為「醫鹿」。

阿里健康 （00241） 於官方微信宣布，阿里健康App改名為「醫鹿」，表示已將和醫療健康有關的功能都放到App上，直言「下載這個就夠用」。阿里健康亦大玩諧音，指小鹿代表平安、吉祥的意思，「希望陪伴大家醫鹿順利，醫鹿健康」（一路順利，一路健康）。

阿里健康指，疫情后用戶在線就醫的需求突顯，為更好解決用戶痛點，醫鹿APP聚焦線上問診、掛號、疫苗體檢預約、藥品閃送，以及整合相關資源提供的醫療內容搜索等用戶最常用的互聯網醫療健康服務，讓用戶可以一站式使用到便捷的在綫醫療健康服務。

阿里健康今日微升0.2%，收報19.74元。

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編輯：袁諾曦