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【封殺中資OTT】台灣「愛奇藝條款」生效 愛奇藝撤出台灣代理商裁員

即市財經 17:51 2020/09/03

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台灣「愛奇藝條款」今日生效，代理商表示今日起將停止經銷業務。

台灣經濟部早前預告，禁止代理、經銷中國大陸OTT TV及相關商業服務，俗稱「愛奇藝條款」，今日（3日）正式生效。愛奇藝（美：IQ）代理商台灣歐銻銻娛樂發聲明，宣佈自法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。

歐銻銻娛樂承諾，在9月3日前購買愛奇藝會員的消費者，歐銻銻娛樂將負責到底，若會員收視權益受到影響，也將妥善解決。歐銻銻娛樂又稱，政府法令變動以致相關業務緊縮，接下來將裁員，惟裁員人數未定，待進一步討論。

另外騰訊 （00700） 旗下WeTV去年5月到台灣開站，代理商為任風媒體，但任風媒體尚未宣佈後續處理措施。

台灣媒體報道，目前愛奇藝在台灣活躍用戶數達200萬戶，業界認為法令初期對台灣用戶權益不會造成重大影響，因為客服、繳款均能跨境進行，影像傳輸正常，但業務執行速度可能延遲，在台灣的戲劇宣傳、戲劇採購也會受影響。愛奇藝、騰訊等因無人代理，亦形同被「逐出」台灣。

台灣經濟部早前指出，OTT TV網路視聽服務並非開放中資來台投資項目，愛奇藝2016年申請在台灣投資設立子公司，並未獲得經濟部核准。為防止中資OTT TV平台透過代理或經銷在台非法經營，經濟部早前訂立新規。

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編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 愛奇藝（美：IQ） 台灣
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