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【新股IPO】螞蟻集團傳將於月底尋求上市批准　下月掛牌

股樓投資 18:31 2020/09/03

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《路透》旗下IFR引述知情人士指，阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團將於本月底尋求聯交所批准上市，並擬於下月上市。A+H總集資規模高達300億美元（約2340億港元）。花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司擔任聯席保薦人。

百勝中國吸引力不及農夫山泉？　到底是賣點不夠還是...？，詳情請按：見下頁

據悉，螞蟻集團擬在A+H發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股。是次A股發行可引入「綠鞋機制」，即超額配售權最高不超過15%。

螞蟻集團架構大公開　馬雲掌實際否決權 承諾捐股做公益，詳情請按：見下頁

根據其初步招股文件顯示，截至今年6月底止中期收入，錄得725.28億元（人民幣，下同），按年增長38.04%；期內利潤達219.23億元，增長逾10.5倍。若按非國際財務報告準則計量，上半年經營利潤按年增2.88倍至276.12億元；純利增5倍至239.12億元。截至今年6月底，支付寶手機應用程式(APP)的月度活躍用戶達7.11億，較去年底增加7.89%。

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記者：張以正

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