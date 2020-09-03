【疫情贏家】受惠於在家工作潮　一田超市逆市增長近四成

疫情之下，零售業受到沉重打擊，但新地 (00016)旗下的一田百貨卻出現逆市增長。一田上半年整體銷情按年升16%，當中超市更大升39%，百貨業務則仍然受壓。錄得雙位跌幅。

一田百貨行政總裁黃思麗指，雖然7月份本港零售業銷貨額按年下跌23%，但受惠北角新店開幕及疫情下市民傾向在家煮食及工作的關係，一田百貨7月整體表現較預期佳。月內，營業額升近2成，當中以冷凍食品及肉類貨品升幅最大。隨疫情緩和，一田同時推出更多推廣優惠，包括近日的中秋禮蓋推廣，延長學習應援展，冀望年內能維持增長。

黃思麗補充，上半年內以西環和新蒲崗分店業績最好，增幅達5成。她相信疫情過後，超市生意一定會更好，但未必會出現現時的大幅增長。她認為百貨生意會隨着下半年的分階段復工復課，而穩步上升，但出現按年增長的機會則非常微。

疫情帶動網購生意發展，黃思麗指5月一田舉辦購物優惠日，令eshop增長逾1倍，但仍只有一田整體生意的單位數佔比。11月將會繼續辦一田購物優惠日。近來政府亦要求有申請保就業計劃的各大型超市減價回饋市民，她指一田有申請第一期保就業計劃，但未申請第二期。現時政府亦未有與公司傾談減價，但一田一向有推出不同活動和優惠，即使購買減價貨品亦可使用優惠券。