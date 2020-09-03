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金正日前保鑣聲稱遭北韓威脅全家 申請加拿大庇護遭拒

環球社會熱點 18:13 2020/09/03

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金正日前保鑣聲稱遭北韓威脅全家 申請加拿大庇護遭拒

北韓前領袖金正日的前保鑣，脫北逃到南韓後，輾轉來到加拿大。金正日前保鑣申請加拿大庇護，揚言若回到南韓，就會遭北韓綁架其全家。不過，加拿大拒絕其申請，更指他的說法不可信。

現年57歲Lee Young-guk（音譯：李榮國）被加拿大移民和難民委員會難民保護處拒絕其庇護申請，意味他隨時可能會被驅逐出境。

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加拿大《多倫多星報》報道指，當局認為他的說法缺乏可信性，又指他有意淡化自己曾在金正日領導期間，擔任過軍事顧問的角色。

李榮國在2000年脫北，經中國逃往南韓。他聲稱自己在南韓兩度遭綁架，其後他在2016年舉家來到加拿大。

李榮國指，自己在1978年起替金正日工作，保鑣月薪為100元美元（約7,800港元）。工作職責是跟隨金正日的每一步。他又形容，金正日身邊每個人都很怕他，因為不論他快樂或憤怒，都很無禮及殘忍。

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責任編輯：林嘉莉

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