【自願醫保】保誠：對今季業務表現感到樂觀 宣布推出自願醫保尚賓計劃

▲ 保誠推自願醫保尚賓計劃。

保誠 （02378） 首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，目前自願醫保產品佔大眾醫療保單新生意銷售的一半，料未來該比例將提高。另外，看到現時本港新冠肺炎單日確診回落至單位數，政府也推出不少防疫措施，相信市場將恢復正常，料下半年新保單保費將回升，對今季業務表現更為樂觀，較第2季改善。

她表示，購買自願醫保有近半來自20歲至40歲，來自40歲以上的年齡階層有20%。

吳詩雅說，市民對自願醫保的認識及接受越來越高，對醫療服務需求增加。上半年受新冠肺炎疫情影響，人流受到限制，保誠亦採用遙距投保等應對措施，期間有1成新保單來自遙距投保。

她又指，本地新保單輕微下跌，但由於由於市民保險意識提高，對醫療需求不斷增加，本地市場仍較為穩定。

保誠推自願醫保尚賓計劃 另有優惠推廣從即日起至9月30日

保誠公布，推出針對中產市場的自願醫保尚賓計劃（VIP），計劃每年合資格醫療費用保障800萬元，終身保障限額最高3200萬元；計劃保障社用於香港或亞洲各地以及澳洲和新西蘭，涵蓋半私家病房的所有合資格醫療費用；不設個別保障限額的主要醫療費用提供全數賠償；不設等後期，保障期立即生效。

自願醫保尚賓計劃可供3種每年自付費選擇分別為0元、2萬元、5萬元；可享1次權利選擇調低每年自付費一次，且毋須通過醫療檢查。另設增值服務包括醫生專線等，計劃適用於自願醫保稅務扣減，上限為每人每年8000元，可申請指定家庭成員人數不設上限。

保誠現有最新優惠推廣，即日（9月3日）起至9月30日，登記Pulse，送Good Mask ASTM Level3口罩（限定1萬盒）、保誠自願醫保計劃50%首年年年度化保費折扣，以及1年免費醫生專線服務。

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編輯：陳華