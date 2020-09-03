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美國古生物學家繪製「回溯地圖」　7.5 億年前的香港在哪？

科技 18:30 2020/09/03

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美國加州一位古生物學家Ian Webster，日前就繪製了「回溯地圖」﹐讓網民查看自己的家鄉在7.5億年前的大陸上遷移多遠。

地球板塊不斷移動改變，有否想過7.5 億年前的香港在地球哪一方？美國加州一位古生物學家Ian Webster，日前就繪製了「回溯地圖」﹐讓網民查看自己的家鄉在7.5億年前的大陸上遷移多遠。該回溯地圖中還藏有其他資訊，就連地球上第一朵花何時綻放、第一批爬行動物的居住地，都能搜尋到。

Ian Webster是次結合地質學家 Christopher Scotese 的地質模型、地球科學開放資料庫 GPlates 數據重新構建該回溯地圖。他表示，地圖透過互動、簡單的方式展示複雜有趣的科學數據，讓老師、教授以及任何對於地球歷史及科學有興趣的人皆可學習。

回溯地圖右方，還藏有其他資訊如：地球上第一朵花何時綻放、第一個珊瑚礁、第一批爬行動物的居住地等都可查看。

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只要在該網站輸入地點、選擇不同時期如：現在、2千萬年前、5千萬年前等，回溯地圖便會標示該地區或城市的位置，詳細可視化過去 7.5 億年的板塊構造發展。

5千萬年前的香港（回溯地圖網站截圖）

5億年前的香港

6億年前的香港

7.5億年前的香港

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責任編輯：張寶燕

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