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【摩笛警告】大摩指內地明確「三條紅線」收緊房企融資　點名三大內房股踩線

股樓投資 17:39 2020/09/03

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摩根士丹利發表報告，中央明確「三條紅線」收緊房企融資，認為政策將進一步穩定內地樓市，對開發商融資提供清晰指引。

所謂「三條紅線」，意思是剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於1倍。將這三個指標不同表現的企業，以紅、橙、黃、綠來劃分，最危險級別為紅色。

大摩將三條紅線套入該行所覆蓋的內房股，A股綠地(滬：600606)、港股富力(02777)及融創(01918)屬於紅色級別，即公司超出了三線紅線，有息負債規模以2019年6月底為上限，不得再增加。

至於招商蛇口(滬：001979)、中國海外(00688)、華潤置地(01109)、金地集團(600383.SH)、龍湖(00960)、保利(滬：600048)、世茂股份(滬：600823)、遠洋集團(03377)、及深圳控股(00604)則屬於較理想的「綠企」，公司未有觸及三條紅線，但總負債每年不可增加超過15%。

至於其他內房股則屬於「黃色檔」，即公司超出了其中一條紅線，有息負債規模年增速不得超過10%。

大摩指，新政策顯示中央對穩定市場的決心，特別是現時寬鬆的信貸環境以及迅速復甦的房地產市場下，需要確保流動性不要過快或過量流入房地產，相信三條紅線有助防止市場過熱之風險。

 

 

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