【科技狂潮】「港版納指」ETF第二炮聲勢減 投資者熱度已過？

今日再有一隻恒生科技指數的ETF登陸港股，由華夏基金推出的華夏恒生科技ETF （03088） 今日首掛。該ETF今日首掛，惟市場反應遠不及上周推出的首隻科技指數ETF，即南方恒生科技ETF （03033） 。從兩隻科技指數ETF成交表現的落差，是否預期市場對相關ETF的興趣正減弱？

3088首掛成交 遠不及3033

華夏恒生科技ETF今日掛牌，成交額約7,400萬元。這成交額水平與上周五搶「頭啖湯」首掛的南方恒生科技ETF大相徑庭。後者首日掛牌吸引投資者湧入，單日錄得30億元成交額，打入當日港股成交榜十名內。不過，南方恒生科技ETF其後每日成交亦相繼減弱，若不計算首日的異常高成交額，該ETF其後幾日的日均成交約4億元。

今日推出的華夏恒生科技ETF首掛成交表現較南方恒生科技ETF大幅縮水，是否反映市場需求已減弱？分析這點，要先從南方恒生科技ETF首掛的「烏龍價」事件說起。

南方恒生科技ETF首掛開市時，該ETF價格一度飈上20元，大幅偏離該ETF上市起始價7.5元，惟幾分鐘後即回落至正常水平。市場相信是投資者未了解ETF的操作，爭貨炒供求下令價格抽升，事件中料有投資者損手。事件令投資者學乖，因而到今日華夏恒生科技ETF掛牌，再不急於入市，所以今次成交未見異常高。

資金流入3033趨勢勁

別方面，「港版納指」首隻ETF，南方恒生科技ETF首掛在前，先吸納了部分市場資金，因而華夏恒生科技ETF的首掛成交較弱。

至於另一指標，南方恒生科技ETF推出一周，其總資產淨值已由初始投資的逾1億元，激增至近34億元，反映市場需求勁。另外，明天再有第三隻相關ETF，恒生投資的恒生科技指數ETF （03032） 推出。倘短期內3隻「港版納指」資產值維持增長，成交維持現水平已顯示相關ETF獲市場支持。

港股ETF龍頭盈富基金 （02800） ，其最近1個月的日均成交約15億元，其後的多隻主要ETF日均成交額約為3億至8億元。如果「港版納指」ETF的日均成交達億元水平，已算是股交的主流ETF。

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責任編輯：錢家鋒