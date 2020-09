【誠哥出手】李嘉誠投資新冠檢測技術下月面世 每次僅數十元可安坐家中自行檢測

本港第三波新冠肺炎疫情進一步放緩,政府也未雨綢繆,正進行全民檢測計劃。長和系創辦人李嘉誠也從各方面為抗疫出力,早前集團旗下長江生命科技 (00775)分銷新型冠狀病毒肺炎快速檢測試劑盒,可於10分鐘內顯示檢測結果。此外,由他私人持有的維港投資,也有出資支持紐約科企Homodeus研發快速病毒檢測儀器,有望於10月可面世,維港投資創辦人周凱旋指,希望為港人提供廉價、準確和快速,而且人人也可以負擔的準確測試。

▲ 維港投資創辦人周凱旋日前跟傳媒透露,公司正投資一項可家用的COVID-19病毒測試科技



周凱旋日前跟傳媒會面時,透露公司正投資一項可家用的COVID-19病毒測試科技。以上是一個名為LAMP(Loop-mediated isothermal amplification環介導等溫擴增)的恒溫的技術, 比PCR(核酸測試)更快,而且可以更精準測到檢測者是否有潛在性的病毒。周凱旋指上述項目預期於10月面世,她說:「政府沒有可能一個星期和你做一次全民檢測,這Cost a lot of money(用很多金錢),希望有廉價、準確和快速,人人也可以負擔、在自己家中準確的測試。」即將推出的快速病毒檢測儀器,價錢也十分便宜,每次只是數十餘元,的確人人有能力負擔。

▲ Homodeus將推出的家用檢測套裝

周凱旋引述李嘉誠的看法,「李先生明白(真正的解決方案,需要精準、可規模化、可負擔的檢測)現時全民測試,即使是中央付錢,也是很重的負擔, 人家也有很多挑戰,我們不應成為別人的負擔。」他認為老百姓能夠在家自己做測試是十分重要,這由於病毒剛傳到身體時,都不會有反應,如果等到有癥狀才測試,有可能已傳染了很多人,傳染力在病發前兩天是最高的,一定要在家做好測試,才可以幫助防止擴散,讓經濟恢復正常。

維港投資也爭取香港可以在首輪引入上述病毒測試科技,周凱旋指:「我們只是Part of this company,not all of this company,但我們同事很努力爭取。」她又指如未來快速病毒檢測儀器面世,港人可以在喜歡什麼時候驗都可以,「如果這是能負擔的,非常便宜,就等於買巧克力一樣,放一大堆在家裡,一家共用一個機器。」

記者:陳詠妍