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【誠哥出手】李嘉誠投資新冠檢測技術下月面世 每次僅數十元可安坐家中自行檢測

股樓投資 18:20 2020/09/03

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本港第三波新冠肺炎疫情進一步放緩，政府也未雨綢繆，正進行全民檢測計劃。長和系創辦人李嘉誠也從各方面為抗疫出力，早前集團旗下長江生命科技 （00775）分銷新型冠狀病毒肺炎快速檢測試劑盒，可於10分鐘內顯示檢測結果。此外，由他私人持有的維港投資，也有出資支持紐約科企Homodeus研發快速病毒檢測儀器，有望於10月可面世，維港投資創辦人周凱旋指，希望為港人提供廉價、準確和快速，而且人人也可以負擔的準確測試。

維港投資創辦人周凱旋日前跟傳媒透露，公司正投資一項可家用的COVID-19病毒測試科技

 


周凱旋日前跟傳媒會面時，透露公司正投資一項可家用的COVID-19病毒測試科技。以上是一個名為LAMP（Loop-mediated isothermal amplification環介導等溫擴增）的恒溫的技術， 比PCR（核酸測試）更快，而且可以更精準測到檢測者是否有潛在性的病毒。周凱旋指上述項目預期於10月面世，她說：「政府沒有可能一個星期和你做一次全民檢測，這Cost a lot of money（用很多金錢），希望有廉價、準確和快速，人人也可以負擔、在自己家中準確的測試。」即將推出的快速病毒檢測儀器，價錢也十分便宜，每次只是數十餘元，的確人人有能力負擔。

 

Homodeus將推出的家用檢測套裝

周凱旋引述李嘉誠的看法，「李先生明白（真正的解決方案，需要精準、可規模化、可負擔的檢測）現時全民測試，即使是中央付錢，也是很重的負擔， 人家也有很多挑戰，我們不應成為別人的負擔。」他認為老百姓能夠在家自己做測試是十分重要，這由於病毒剛傳到身體時，都不會有反應，如果等到有癥狀才測試，有可能已傳染了很多人，傳染力在病發前兩天是最高的，一定要在家做好測試，才可以幫助防止擴散，讓經濟恢復正常。 

維港投資也爭取香港可以在首輪引入上述病毒測試科技，周凱旋指：「我們只是Part of this company,not all of this company，但我們同事很努力爭取。」她又指如未來快速病毒檢測儀器面世，港人可以在喜歡什麼時候驗都可以，「如果這是能負擔的，非常便宜，就等於買巧克力一樣，放一大堆在家裡，一家共用一個機器。」

 

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記者：陳詠妍

 

李嘉誠 疫情 經濟 新冠肺炎疫情

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