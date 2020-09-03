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三星發布Galaxy A42　或為最平價5G手機

科技 17:47 2020/09/03

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三星（Samsung）最近於 「LifeUnstoppable」綫上發布會中公布多項新產品，當中Galaxy A42有望成為三星最平價的5G手機。

近日，三星（Samsung）於 「LifeUnstoppable」綫上發布會中公布多項新產品，包括平板電腦 Galaxy Tab A7、無綫充電器及Galaxy A42手機等，當中Galaxy A42有望成為三星最平價的5G手機。

近年三星積極發展中階手機市場，並推出A系列手機。Galaxy A42將具備A系列手機的所有功能，背面設有四方形的鏡頭組，搭載6.6吋OLED顯示屏，支援屏幕指紋辨識功能。由於目前官方仍未公布詳細的手機規格，據早前的消息指，Galaxy A42有可能會配備5000mAh電池容量，另傳手機將内置128GB儲存空間，並設有黑、白、灰三種顏色。

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預計Galaxy A42的定價，會較目前Galaxy A51 5G的售價更低，三星表示，將會在不久後公佈更多有關Galaxy A42的規格資訊。

責任編輯：李寶如

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