Akon斥資60億美元 塞內加爾打造真實版Wakanda

美國流行歌手Akon於家鄉塞內加爾首都達喀爾舉行記者會，宣佈斥資60億美元（折合約465億港元）建造未來城市 Akon City ，預計明年初動工，預計首階段於2023年年底竣工，希望能為貧困、全球變化及經濟發展等重要議題上尋找解決的方案。

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全球旅遊業發展雖受疫情影響停滯不前，但亦無阻Akon建立未來城市的計劃。Akon City將位於距離達喀爾約100公里外的城市Mbodiene。Akon表示，全球有不少人包括在美的非裔人種，正面臨種族不公平對待的問題，並指他們忍受只因為他們別無選擇，希望這些人想造訪非洲時，塞內加爾會是他們的首選。另外，他又希望能為當地提供工作機會，提升當地民眾的就業率。

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早前塞內加爾官員已陪同Akon到選址視察。旅遊航空運輸部部長 Alioune Sarr 表示，塞內加爾現正極度需要企業投資當地，Akon的建造計劃來得合時。他又指，計劃能讓全球人民肯定塞內加爾，以及非洲的魅力。

Akon期望將Akon City打造成非洲最大的全方位服務城市，屆時將會設有7個區域，包括非洲文化村、辦公室和住宅區、教育區、科技區等，其中更為建立一個名為Senewood 的區域，旨在發展塞內加爾電影市場。根據《福布斯》報導，Akon City將使用獨有的電子貨幣「Akoin」，這貨幣亦已成為全球1,600種加密貨幣交易的其中一種。

對於 Akon City 被描述為真實版瓦干達，Akon 表示非常榮幸。目前計劃已經成功集資總投資額60億美元的三分一，工程預計分兩階段進行，首階段將於下年初開展至2023年底，次階段為2024年至2029年。

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