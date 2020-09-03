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【華為風暴】華為再被供應商暫停供貨　有關概念股均受挫

股樓投資 17:09 2020/09/03

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接連有華為的零件商供應商表態暫停向華為供貨，近日美國記憶體（DRAM）龍頭美光亦宣希不再向集團供貨。雖然暫未確定對華為的生產會帶來多大影響，但有關的華為概念股均受打擊。

美光是DRAM市場中佔第三大廠，小米（01810）亦同是其客戶，小米10當中亦有使用到美光生產的記億體。該公司宣布，在9月14日起暫停對華為供貨，預計令集團損失約20億美元收入。

受消息影響，一眾手機股日內普遍受壓。舜宇光學（02382）跌2.3%至117.5元。自上月美國開始加緊對華為的限制，舜宇累跌約兩成，走勢落後於其他電子設備股。同屬手機設備股的瑞聲科技（02018）亦呈跌勢，最終跌1.6%，報49元，8月至今亦累跌逾兩成。另外，中興通訊（00763）Ａ股在富時羅素中國A50指數季度調整中遭剔除。H股跟隨跌4.7%，報21.35元。

美國於今年5月頒布禁令，所有企業需先獲美國政府許可，才可以向華為輸出美國設備或美國技術。早前，華為對外證實，因受到美國制裁，所以無法再製造出自家設計的海思麒麟晶片。有分析指華為全球的供應鏈體系受衝擊，較好情況是華為市佔率降低，更壞的的情況是可能要退出手機市場。

 

 

 

撰文 : 趙家盈

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