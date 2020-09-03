【月內第三宗】證監會限制申萬宏源處置4個交易帳戶　涉市場操縱案

▲ 證監會月內第三度公布，限制經紀行處理若平客戶資產。

證監會一個月內第三度公布向經紀行發出限制通知書，證監會公布，向申萬宏源證券（香港）發出限制通知書，禁止其處置或處理4個交易帳戶內的某些資產。該等資產與一家上市公司的股份涉嫌被市場操控有關。

有關通知書禁止申萬宏源在沒有事先取得證監會的書面同意下，處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人處置或處理該4個交易帳戶內的某些證券。若申萬宏源接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

證監會表示，調查仍在進行中。

證監會8月曾兩度公布類似行動，包括8月11日限制加多利證券、中財證券發出限制通知書，禁止處置或處理其5個客戶帳戶，並指涉及今年4月的上市公司涉嫌市場操控活動有關。

證監會於8月14日另向中華匯財、權威證券發出同類限制，禁止處置或處理若干客戶帳戶內持有的資產。該等資產由一名涉嫌犯失當行為及違反對某上市公司的責任的人士實益擁有。當時，證監會指明，兩家券商非調查對象。

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編輯：麥德銘