法國推1000億歐元刺激經濟計劃 冀能創造16萬職位

受疫情影響，全球經濟大受打擊，法國政府宣布，會推出1000億歐元（約9148億港元）的刺激經濟計劃，規模相當於國內生產總值（GDP）的4%，又指計劃目標是在兩年內消除疫情對當地經濟帶來的衝擊，同時能夠在明年前創造16萬個工作崗位，以免出現大規模流失就業機會的情況。

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計劃其中涉及撥款350億歐元用於增強法經濟競爭力、300億歐元用於環保能源、250億歐元用於支持就業。另外，110億歐元用於交通領域，當中47億歐元用於鐵路網絡。

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法國政府期望透過是次計劃，讓經濟活動到2022年時，能恢復疫情危機前的水平；而財政部預計今年法國經濟將萎縮至11%。

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責任編輯：潘曉豐