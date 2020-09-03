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【阿里巴巴】淘寶直播傳大幅上調今年GMV目標至5000億人幣 上季增長逾倍

即市財經 17:03 2020/09/03

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內地媒體報道，淘寶直播將今年的GMV目標由2200億元上調至5000億元。

內地媒體引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 將今年淘寶直播目標GMV（總成交額）由2200億元大幅上調至5000億元（人民幣，下同）。快手電商今年GMV目標為2500億元，抖音為2000億元。

阿里巴巴在其第二季度業績中也披露，淘寶直播的GMV持續按年增長超過100%，商家自播貢獻約60%的淘寶直播GMV。阿里巴巴表示，淘寶直播的生態系統繼續強化優勢，被各行各業的品牌、零售商和商家廣泛應用於不同的産品類目之中。淘寶直播的網絡紅人（KOL）繼續創造強勁的GMV增長。同時，品牌、零售商和商家也舉辦更多直播場次來吸引消費者。

報道稱，目前淘寶直播的總GMV和日均GMV均遠高於快手和抖音，上半年淘寶直播完成GMV約3000億元，快手完成900至1000億，抖音完成400億。淘寶今年的日均GMV目標為16億元，快手、抖音則分別為5億、2億元。

有商家表示，疫情令電商直播行業的大爆發提前至少一年。淘寶在2018年曾經表示，淘寶直播預計3年後達到5000億元的規模。

阿里巴巴今日收報284.2元，跌2.4%，成交83億元。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 淘寶 抖音

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