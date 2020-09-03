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【A股布局】下半年散戶不易賺錢　李迅雷：A股只有結構性機會

股樓投資 17:00 2020/09/03

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中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，上半年經濟持續強刺激，在溢出效應下，股市或有「全面牛市」的機會，讓不少散戶感到賺錢容易的機會。但是，下半年以來，市場資金淨流入減少，股票的供應卻增加，形成只有結構性機會，股份表現分化。

在他看來，在這種市況下，資金會劍走偏鋒，便宜的沒人理會，貴有貴的道理。投資既要選好賽道，又要選對「千里馬」。

所謂的「賽道」，就是有發展潛力的行業，例如圍繞着人口老齡化和消費升級下的大消費領域，還有產業轉型升級下的各種高科技應用。

至於千里馬，若果在已有龍頭企業的行業中，一般被統稱為白馬的龍頭股，將會恒者恒強，享有確定性溢價，貴有貴的道理。他指，在2017年以前，大市值股票被受冷落，業績確定性強的公司反而出現折讓，但隨着機構投資者的定價權提升，市場已逐步呈現與成熟市場類似的確定性溢價現象。

反之，未有龍頭企業的行業領域，則可能出現會騰飛的黑馬，尤其高科技應用的愈來愈廣，細分領域愈來愈多，說不定有新領域跑出一隻黑馬，市值倍增的空間可以很大。

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記者：林衛

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