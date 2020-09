【A股布局】下半年散戶不易賺錢　李迅雷：A股只有結構性機會

中泰證券首席經濟學家李迅雷指出,上半年經濟持續強刺激,在溢出效應下,股市或有「全面牛市」的機會,讓不少散戶感到賺錢容易的機會。但是,下半年以來,市場資金淨流入減少,股票的供應卻增加,形成只有結構性機會,股份表現分化。

在他看來,在這種市況下,資金會劍走偏鋒,便宜的沒人理會,貴有貴的道理。投資既要選好賽道,又要選對「千里馬」。

所謂的「賽道」,就是有發展潛力的行業,例如圍繞着人口老齡化和消費升級下的大消費領域,還有產業轉型升級下的各種高科技應用。

至於千里馬,若果在已有龍頭企業的行業中,一般被統稱為白馬的龍頭股,將會恒者恒強,享有確定性溢價,貴有貴的道理。他指,在2017年以前,大市值股票被受冷落,業績確定性強的公司反而出現折讓,但隨着機構投資者的定價權提升,市場已逐步呈現與成熟市場類似的確定性溢價現象。

反之,未有龍頭企業的行業領域,則可能出現會騰飛的黑馬,尤其高科技應用的愈來愈廣,細分領域愈來愈多,說不定有新領域跑出一隻黑馬,市值倍增的空間可以很大。

記者:林衛