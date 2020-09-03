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美國疾控中心發指引 最快10月底為高危群組接種疫苗

環球政經 16:33 2020/09/03

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美國疾控中心（Centers for Disease Control and Prevention）當地周三表示，已要求全國各州份及部份大型城市包括紐約、芝加哥等的公共衛生官員，做好準備最快於10月底或11月初，向高危群組分配新型冠狀病毒疫苗。

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有關指引提到，部份高危行業及人士，包括醫護人員、國家安全人員、65歲或以上的人士、少數族裔、原住民和囚犯等均可優先接種疫苗。而局方屆時會提供兩款候選疫苗，兩款均需接種兩劑，接種人士在接種首劑後，隔數星期要再次接種。

【新冠疫苗】特朗普批評FDA拖延疫苗實驗進度下一頁

據報研發是次疫苗的藥品開發商McKesson已與聯邦政府協議，並正向各州部門申請許可，只要有疫苗面世，便可設立分發中心，為優先接種人士接種。

世界多國正著手研發新冠疫苗，但目前仍未有一款完成三階段測試。美國食品及藥物管理局局長哈恩（Stephen Hahn）表示，只要官員認為疫苗所提供的好處大於風險，他願意繞過正常程序，在未完成第三階段臨床測試的情況下，有限度為獲得緊急授權的高危群組接種疫苗。

 

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撰文 : 林展鋒

美國 冠狀病毒 疫苗 美國疾病管制與預防中心

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