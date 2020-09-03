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【全民檢測】社區普及檢測已化驗12.8萬樣本　6個樣本覆檢後呈陽性

環球政經 17:16 2020/09/03

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社區普及檢測推出第三日，衞生署署長陳漢儀表示，截至今日（3日）下午1時，已有85萬市民登記預約，有37萬市民完成採樣。截至下午2時，已完成化驗12.8萬樣本，當中6個樣本交予衞生署覆檢為陽性。

【全民檢測】普及社區檢測計劃明開始 檢測前邊3件事唔做得？【下一頁

【全民檢測】免費社區普及檢測今日開始預約   附流程、預約及18區採樣站連結【下一頁

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，6人當中有4人過往已確診，沒有病徵，在8月中至8月下旬出院，出院時亦檢出有抗體，病毒CT值介乎27至36，相信不具傳染性。

另外兩名確診個案為63歲男子及22歲女子。確診男子與太太及家人同住葵涌荔景山路華豐園，另一居所在葵盛西邨，日常多去長沙灣保安道街市、北河街街市和美孚街市。確診女子居兆康苑，暫無工作，常到朋友位於觀塘紀律部隊宿舍的居所。

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責任編輯：楊子瑩

疫情 傳染病 陳漢儀 衞生署 衞生防護中心 張竹君 紀律部隊 長沙灣 觀塘 葵涌

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