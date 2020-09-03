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【新冠疫苗】英法蛋白製疫苗 進入臨床試驗階段

環球社會熱點 17:03 2020/09/03

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【新冠疫苗】英法蛋白製疫苗 進入臨床試驗階段

新冠疫苗研發再有好消息，英、法藥廠合作研發的疫苗進入臨床試驗階段。法國、全球第五大藥廠賽諾菲與英國藥廠葛蘭素史克（GSK），使用蛋白重組技術研發疫苗，開始「第1/2期」臨床試驗，疫苗最快2021上半年面世。

賽諾菲（Sanofi）副總裁兼全球負責人特里翁夫（Thomas Triomphe）周四（3日）表示，開始臨床研究是重要的一步，更接近研發出擊退病毒的疫苗。

76富國參與疫苗公平分配 中國未有決定：【下一頁】

美媒：美國症控中心稱疫苗最快10月底面世：【下一頁】

賽諾菲和葛蘭素史克預計，今年12月初會有第一批數據，如果數據正面，年底將進入最後階段的大規模試驗，疫苗最快2021年上半年面世。

賽諾菲月初稱，藥廠以類風濕關節炎藥物Kevzara作為新冠肺炎的治療藥物，但結果失敗了。賽諾菲對潛在疫苗的整體進展抱積極、樂觀的態度。

美國拒參與疫苗公平分配計劃 稱因「腐敗」世衛牽頭：【下一頁】

60年前悲劇為鑒 推出疫苗過急反變災難：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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