【居屋故事】鴨脷洲居屋漁安苑成致富搖籃 業主趕移民低價沽物業 單位升值18倍

新一期居屋將於下周四（10日）接受申請，而房委會亦於今日（3日）將樓書等資料上載到房委會網站，相信這次仍會出現「僧多粥少」的情況。事實上，房政府於早年大力發展居屋，屋苑樓價也絕不比私樓遜色，不少業主也靠居屋單位致富，最近鴨脷洲居屋漁安苑一手單位業主因為移民急讓物業，以638萬元沽出單位，帳面大賺約605萬元。

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美聯物業助理聯席董事丘松原表示，該行剛促成漁安苑F座珊安閣高層2室單位的成交，單位實用面積469平方呎，為兩房間隔，單位望避風塘海景。原業主叫價約680萬元，惟因需移民，故需急讓單位，加上見買家具誠意，故議價後減價至638萬元，於自由市場成交，折合實用呎價約為13,603元。買家為同區租客，見單位內籠企理，買入後亦無需大裝修，以及可按足九成按揭，故決定上車入市。

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丘松原稱，上述單位的銀行估價達690萬元，是次成交價較估價低約8%，而現時同類單位的成交價約680萬元，是次單位成交價也較市價低約6%。

他又指，原業主於1988年以約33萬元綠表一手買入單位，持貨32年，是次以638萬元沽出物業，帳面大幅獲利605萬元離場（未計入補地價涉及金額），單位於33年間升值18倍。

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於1988年入伙的漁安苑，是鴨脷洲唯一居屋漁安苑，屬9C期居屋，屋苑共建有7座物業，清一式提供兩房單位，實用面積分別為469、493及504方呎三種。屋苑最大的賣點是實用率高達82%，而且屋苑也鄰近港鐵利東站，該站出口距離屋苑步程約數分鐘，十分便利；屋苑外的利東邨道巴士站，路線選擇多。



漁安苑入伙達33年，多年來樓價大幅升值，不少一手購入單位的業主沽出單位後成功換入私樓單位。丘松原指，漁安苑每月約錄得4至6宗二手成交，當中大概有一半為一手業主沽貨換私樓個案。由此可見，該屋苑成功為不少居屋居民步上置業階梯，晉身成私樓業主。現時漁安苑的買賣放盤單位，實用面積469平方呎的兩房單位，入場費由660萬元（自由市場）起，屋苑實用面積平均呎價約14,000元水平。

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記者：陳詠妍