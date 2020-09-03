大摩：領展4至6月租戶零售銷售表現跑贏大市　續租租金下跌屬預期之內

▲ 摩根士丹利指，領展今年支援租戶的預算約5.2億元，相當於前一財年可分派收入約7%。

近日本港新增確診個案回落至個位數字，政府亦將於周五起進一步放寬社交距離限制，將晚市堂食延遲至10時，並容許健身中心、按摩院等營業。券商認為，限聚令逐步放寬將利好領展 （00823） 的大眾零售業務，加上派息穩定，建議可吸納。領展逆市升0.4%，收64.3元。

摩根士丹利指，領展4至8月份經營環境黯淡及租金下調是預期之內，預期領展於財年首季（4至6月）的續租租金調整率為負數，相信近日放寬限聚令等措施相信可為領展紓緩有關壓力，業務會逐漸改善，加上集團持續回購，又有股息支持，相信短線有利領展股價。

大摩稱，領展4至6月租戶零售銷售額跌10.8%，勝過整體市場跌幅的30.3%，期內租金佔銷售比率由前一財年的14.7%，升至15.9%。該行認為，領展今年支援租戶的預算約5.2億元，相當於前一財年可分派收入約7%，預期領展今財年每基金單位分派會減少，但明年則會有強勁增長。 大摩予領展「與市場同步」評級，目標價70元。

大摩：領展股價在未來30日有80%機會上升

大摩日前指，領展股價在未來30日有80%機會上升，主要因政府放寬社交距離措施，集團持續回購股份，及7月份超市零售銷售額升26.5%有關。

美銀表示，早前的第三波疫情對領展的續租租金帶來影響，但投資者料較關注近日新增確診個案下降及放寬限聚令等社交距離限制，對領展有利。美銀下調領展目標價至74元，評級「買入」。

領展內地業務方面，大摩指，內地零售商場出租率下降4.2個百分點至93.6%，相信與深圳怡景中心城正進行資產增值工程有關。上海寫字樓出租率亦跌4.9個百分點至92.5%，主要由於市場供應增加。

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編輯：陳韻妍