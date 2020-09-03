【新冠肺炎】美國南卡大學學生開派對不戴口罩　確診個案逾千人

美國南卡羅來納大學（The University of South Carolina）表示，超過有1000名學生對新冠肺炎測有呈陽性反應。這些確診案均與派對活動有關，在8月28至31日期間，有28%學生均對新冠肺炎疫情測試有呈陽性反應，而學校又強烈呼籲學生保持社交距離、戴口罩、勤洗手等，並減少不必要的社交接觸。大學將加強新冠肺炎檢測，在校內設施進行清潔。

印度次季GDP大跌23.9% 有記錄以來最低：【下一頁】

據紐約時報報道，早前在美國南卡羅來納大學有3.5萬名學生，在早幾個星期校方已反對有十多名學生要求舉辦的派對又或是大型眾會活動。此外，大學又宣布有15名學生暫時停學，有數個活動場所也因有學生感染新冠肺炎，而須停用14天。

有外媒報道，有數百名學生被拍到在參加大學附近的池派對時，並沒有戴上口罩狂歡，隨後陸續也布學生確診感染新冠肺炎。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

##緊貼更多理財資訊按此。

責任編輯：黎淑雯