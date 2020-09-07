伊利集團晉身世界乳業五強 堅守高質與健康食品承諾

▲ 伊利重視產品品質管理，為消費者提供高品質的產品。

2020年8月，荷蘭合作銀行（Rabobank）公布的「全球乳業20強」榜單中，伊利集團（下稱伊利）由去年的第8位成功躍升為世界乳業5強，是亞洲乳業企業有史以來的最高排名。這個榮譽是伊利集團的新起點，伊利董事長潘剛表示：「伊利將秉承對全球消費者的『健康』承諾，彰顯全球健康食品企業的擔當，在品質的賽道不斷向前，努力實現『讓世界共享健康』的夢想。」

▲ 伊利在「全球乳業20強」榜單中，躍升至第5位，成為亞洲乳業龍頭。

伊利能夠獲得世界乳業五強的榮譽，關鍵在於以消費者為中心及對產品品質永不止步的追求。潘剛認為：「伊利的成長是所有伊利人共同奮鬥的結果，更離不開全球消費者、投資人和合作夥伴的信任與支持。」

回顧過去一年，伊利的業績持續穩定增長，營業總收入、淨利潤、綜合市場佔有率等核心指標繼續蟬聯亞洲乳業第一，全因伊利在規模、品牌、渠道滲透、產品創新、供應鏈協同及企業文化等核心領域建構了全產業鏈優勢，提高了競爭力。伊利在2020年2月的世界食品創新獎2020（World Food Innovation Awards 2020）及6月的世界乳品創新獎2020（World Dairy Innovations Awards 2020）中均獲得八項提名，反映伊利在全球的食品和乳製品行業中創新和卓越的表現。

維持優質奶源 高科技管理品質

在經營上，伊利堅守「伊利即品質」的信條，從每一個細節實踐健康承諾。伊利擁有高品質的奶源供應，更積極整合全球優質奶源，為消費者提供更高品質的產品。

在品質管理標準方面，伊利既與國際接軌，更積極推動「互聯網+」布局，在生產、質量、渠道、銷售等方面應用大數據、人工智能、物聯網等技術，例如對全產業鏈進行質量監控、預先分析關鍵風險因素等，以完善質量管控流程。

與此同時，伊利更利用「互聯網+」建立出成熟的消費者洞察體系和網上生態圈，深入研究消費者的痛點，提供個性化產品和優質購物體驗，以滿足不同消費者。

推動可持續發展 積極履行社責

伊利堅守「互惠共贏」的原則，在創造商業價值的同時，創造社會價值。伊利推出了共享健康可持續發展（WISH）體系，WISH體系分別在產業鏈共贏（Win-win）、質量與創新（Innovation）、社會公益（Social）、營養與健康（Health）四方面下功夫。

伊利在自身穩定高速發展的同時，滙聚全球創新、市場、人才等各方資源，持續增加投入、推動全球產業鏈發展，與全球合作夥伴通力合作，共享發展紅利和健康成果，並擴大「全球健康生態圈」合作，推動乳業行業健康蓬勃地發展。

▲ 伊利在亞洲、歐洲、大洋洲和美洲推動全球產業鏈發展。

另一方面，伊利亦積極履行企業社會責任。在疫情期間，乳業供應鏈的各環節受到極大挑戰，伊利藉着全球產業鏈的優勢，通過海內外的分子公司聯動，以全球尋源採購等措施，與全球合作夥伴攜手，全力保障物資的充足供應。同時，亦針對東南亞市場捐贈抗疫物資、嚴格履行合約收奶。

展望未來，潘剛表示：「無論商業環境如何變化，伊利堅守『伊利即品質』的信條和『以消費者為中心』的初心始終不變，努力為全世界更多的人帶來健康與營養。」

▲ 伊利集團董事長兼總裁潘剛。

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