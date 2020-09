【美國大選】特朗普呼籲：北卡羅來納州選民投2次票

美國新冠肺炎疫情仍未受控,但美國總統大選11月3日舉行,或有大量選民改以郵寄選票形式投票。美國總統特朗普多次質疑郵寄選票,更建議北卡羅來納州選民要投兩次票,包括親身投票及郵寄選票,以測試郵寄選票可靠性。

路透社報道,特朗普(Donald Trump)周三(2日)再到訪北卡羅來納州威爾明頓(Wilmington),有記者詢問特朗普有關郵寄選票的安全問題。

特朗普表示:

就讓他們(選民)郵寄選票的同時前往投票。如果(郵寄選票)系統像他們所說那麼好,他們根本不可能親自投票。

(So, let them send it in and let them go vote. And if the system is as good as they say it is then obviously they won’t be able to vote.)