【美國大選】特朗普呼籲：北卡羅來納州選民投2次票

▲ 美國總統特朗普建議北卡羅來納州選民在總統大選要投兩次票，包括親身投票及郵寄選票。

美國新冠肺炎疫情仍未受控，但美國總統大選11月3日舉行，或有大量選民改以郵寄選票形式投票。美國總統特朗普多次質疑郵寄選票，更建議北卡羅來納州選民要投兩次票，包括親身投票及郵寄選票，以測試郵寄選票可靠性。

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路透社報道，特朗普（Donald Trump）周三（2日）再到訪北卡羅來納州威爾明頓（Wilmington），有記者詢問特朗普有關郵寄選票的安全問題。

特朗普表示：

就讓他們（選民）郵寄選票的同時前往投票。如果（郵寄選票）系統像他們所說那麼好，他們根本不可能親自投票。 （So, let them send it in and let them go vote. And if the system is as good as they say it is then obviously they won’t be able to vote.）

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但有團體質疑，選民如在同一場選舉中投兩次票屬非法行為，呼籲公眾不要遵從特朗普的建議。美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）更於社交媒體Twitter表示：「投兩次票是犯法，不要聽總統的話。」

特朗普過往指出郵寄選票可能導致選民欺詐（voter fraud），又批評民主黨人利用新冠肺炎疫情欺騙美國人民和竊取選舉。但郵寄投票於美國並非罕見做法，2016年的大選有近四分之一的選民以郵寄選票來投票。

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責任編輯：鄭錦玲