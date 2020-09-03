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【定期存款】渣打中銀齊減港元短存息 發鈔行3個月期最高息0.4厘

即市財經 16:16 2020/09/03

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渣打今天全綫減港元定存息，這是繼中銀、滙豐及恒生於9月開局以來，4大行齊齊減息。

9月只過了3個交易天，但3大發鈔行齊齊減港元定期存款息率，渣打今天（9月3日）全面調低港元定存短中長息0.1厘；現時3個月港元定存年息報0.25厘，半年及一年則齊報0.3厘。這是繼中銀香港 （02388） 於昨天（2日）全綫減息，以及本周二（1日）滙豐及恒生 （00011） 率先減息以來，3間發鈔行已出手減港元定存息。再者，下周一（7日）凍資王農夫山泉 （新上市編號︰09633） 鎖息逾數千億元開始回籠，而百勝中國 （新上市編號：09987） 亦傳提早一天於今天截止招股，專家料市面在水浸下存息更易減難加。

單以大行比併，現時3個月港元定存年息以恒生的0.45厘，險勝中銀香港及滙豐齊為0.4厘，以及渣打的0.25厘。

至於半年期港元定存息，恒生以0.6厘，跑贏中銀及滙豐的0.45厘，及渣打的0.3厘。

同樣一年存息計，恒生以0.6厘，撼贏中銀及滙豐齊報0.5厘，以及渣打的0.3厘。

此外，9月甫開局掀港元定存劈息潮，短中長息是重災區，現時大行的一年港元定存最高僅0.6厘，相反同屬低風險的通脹掛鈎債券（iBond 2020）有1厘「包底息」，回報跑贏發鈔行的定存息。

而上商研究部主管林俊泓料，今年全年通脹率約有1%升幅。至於2月到7月的過去6個月通脹更錄得1.1%漲幅；以此推斷，iBond初期的最高回報或有1.1厘。

那邊廂，中銀另闢戰線，新近延長3個月年息享4.3厘，由本來於本周一（8月31日）截止，剛延遲至9月底到期。以入場費為10萬元的新資金計，按理定期存款到期後可賺息1,078元。比併市面大小銀行，由於信銀國際把同日屆滿的10厘不再延長，3個月的冠絕全城息率，已由中銀的4.3厘扒頭，頓變「高息王」。而中銀及信銀兩間中資行早前推3個月特惠息，主要針對政府派錢涉資逾700億元的商機。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 定期存款

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