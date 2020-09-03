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疫情推動技術革新　將長遠影響教育體制

科技 16:17 2020/09/03

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Lenovo與研究機構IDC合作發表報告指，教育機構需要盡快尋找一個協調一致的線上學習途徑，以確保數碼教學的內容和質素。（法新社資料圖片）

隨着新冠肺炎確診數字回落，家長和學生都關注復課和在家學習安排。電腦品牌Lenovo與研究機構IDC合作發表報告《重塑數碼時代學習的未來》，發現不少教育機構透過投資軟件功能或建立網絡安全等項目着手，建立或重整其線上學習模式。

思科搶攻教育市場　推Webex Classrooms預覽版

IDC亞太區公共事業部負責人Gerald Wang指出，疫情促進網上學習，各院校應把握時機推動數碼轉型。他認為，在院校發展教學科技的同時，教育工作者因有足夠的資源及知識，協助院校探索發展教學科技的可能性。

疫情期間改革過急　逾5成調整預算

報告探討教育界如何於疫情期間加速技術轉型，並強調智能技術有助提供教育、減低健康風險及增強學生適應能力的重要性。 報告指出，不少教育機構於疫情期間需要迅速推行改革，大規模地轉移至分散及線上學習的模式，導致機構沒有機會改善管理流程和營運最佳實踐模式。

然而，亞太區近三分之一的教育機構預計其預算將降低10至20%，25%的機構則估計需下調20至49%，令他們需要重新審視未來數碼轉型的策略。 因此，教育機構需要盡快尋找一個協調一致的線上學習途徑，以確保數碼教學的內容和質素，並增強學生的學習體驗及對教育工作者和管理人員的支援。
 
採用智能數碼工具　需兼顧不同學生
 
為保持靈活度，教育機構亦需要制定善用智能科技的分散式學習策略。報告指出，35％的機構正將焦點轉移至強化軟件功能上，而希望投資於網絡安全解決方案的機構則有30％。另外，20％的機構則期望提升營運效率。報告形容，加速數碼轉型及採用智能數碼工具，將有助教育機構確保教學的可持續性，同時有助學生建立未來工作所需技能。 

教育機構需要維持疫情前的教學模式，並要保障學生健康。對於如工程及醫學課程等無法以虛擬授課模式替代的課程，教育機構必須另覓方法設立模擬實體學習體驗，以保障學生的健康和安全。同時，機構亦需確保其建立的數碼學習系統可兼顧來自不同家庭背景、地理位置及年齡層的學生，讓他們可持續地索取有關內容。

責任編輯：楊匡然

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