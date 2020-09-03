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【支付寶新敵？】抖音母企獲支付牌照 字節跳動：助提升用戶體驗

即市財經 16:10 2020/09/03

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抖音母企字節跳動據報已獲得支付牌照。

內地傳媒報道，「抖音」母公司字節跳動（ByteDance）通過收購「合眾易寶」獲得支付牌照。字節跳動回應稱，此舉將有利於提升用戶體驗，今後字節跳動將與其他支付方式一起，更好地服務旗下產品的用戶。

報道稱，武漢合眾易寶科技有限公司於8月28日完成工商變更，原股東中發實業退出，天津同融電子商務有限公司接手100%股份。天津同融電子商務是北京石貝科技全資子公司，字節跳動創辦人張一鳴是北京石貝科技實際控制人，持股99%。

合眾易寶成立於2012年，註冊資本1.5億元人民幣，2014年獲得由中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》，成為湖北省首家持牌互聯網支付企業。目前主要產品包括收款類、結算類和行業化解決方案，應用場景包括B2C線上商城、B2B電子商務、數字娛樂、保險、互聯網金融、航空旅遊等。

字節跳動則為全球最大獨角獸之一，在內地擁有「抖音」、「今日頭條」、「火山短視頻」等大熱應用程式（App）。不過，字節跳動海外業務受阻，因美國要求，「抖音」海外版TikTok正研究出售美國、加拿大、澳洲、新西蘭四國業務。

TikTok成中美角力磨心，拆售業務面臨諸多變數，潛在買家據報正研究4種方案，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

 

張一鳴 金融 中國人民銀行 字節跳動 抖音
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