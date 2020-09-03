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【網民熱話】北角寶馬山VS大埔寶馬山 網友：「為何呎價只需萬二、三元？」

環球政經 16:08 2020/09/03

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進駐豪宅是每位有「置業夢」人士的終極目標，但是何為豪宅？原來每人心中的定義也有所不同。用網民再討論區發起討論，問網友為什麼大埔寶馬山的呎價如此便宜，「樓主認為」該處位於半山，豪宅格局, 但是大閘門外都氣派十足, 但平均呎價只需萬二、三元，令他感到相當好奇。

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有網友馬上回應指此寶馬山不同北角的「正牌」寶馬山，更謂如果北角寶馬山屬於「Upper Middle」 檔次的住宅，那麼大埔寶馬山就只是「Middle檔次」而已，不能相提並論。

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此外，網友亦指出單是處於港島與新界的地理位置不同，就相距甚遠，包括交通配套以及周邊環境等等都是重要因素，更有人指該屋苑的單位面積根本不能以豪宅來形容，沒什麼好比較

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責任編輯：翁嘉陽

 

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