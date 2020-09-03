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【晶片股】中國擬在「十四五」規劃推半導體產業新政策 對抗美國制裁

即市財經 16:12 2020/09/03

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外電引述知情人士指，中國正計劃制定一套全面的新政策，發展國內本土半導體產業，以應對美國總統特朗普的制裁。

中美關係升溫，美國加大對中資科技公司施壓，尤其在半導體方面。外電引述知情人士指，中國正計劃制定一套全面的新政策，發展國內本土半導體產業，以應對美國總統特朗普的制裁。據指，中央正準備於「十四五」規劃為第三代半導體提供廣泛的技持，並已將一系列的措施加入草案中，以加強行業研究、教育及融資，計劃將於10月交給中國最高領導人。

若相關政策出台，相信會利好中芯 （00981） 等股份。中芯今日收報24.6元，跌1.4%，ASM太平洋 （00522） 升1.3%，報83.85元，華虹半導體 （01347） 升0.7%，報30.25元。

第三代半導體主要是由碳化矽和氮化鎵等材料制成的晶片組，被廣泛用於第5代射頻晶片、軍用雷達和電動汽車中。

中央早前宣布，決定今年10月在北京召開中共十九屆五中全會，研究「十四五」規劃，包括擴大國內消費以及在國內製告關鍵技術產品。中國國家主席習近平已承諾到2025年向無線網絡到人工智能等技術領域投入約1.4萬億美元。半導體為中國實現科技上野心的基本。

有分析師表示，中國領導人意識到半導體是所有先進技術的基礎，不再能可靠地依賴美國供應；面對美國收緊晶片供應限制，中國的對策只能是繼續推動自己的產業去發展。

中國每年向美國買逾3000億美元晶片

報道指，中國每年進口價值超過3000億美元的集成電路（即半導體），且國內的半導體企業極其依賴美國製的芯片設計工具和專利，以及其關鍵製造技術，不過隨中美關係惡化，中資半導體企業難以從海外採購組件和獲得芯片製造技術。

特朗普8月較早時候收緊對華為的限制，除非獲得特殊許可，否則禁止供應商向華為出售使用美國技術的晶片。

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編輯：袁諾曦

香港股票 中美關係 晶片 華為 制裁 經濟
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