【疫市贏家】屈臣氏集團全球電子商務次季增9成 調查：100%受訪者望能再到門市光顧

在新冠肺炎疫情下，不少市民選擇使用網上平台購物，改變到門市購物的消費模式，令屈臣氏集團旗下全球電子商務在第二季增長超過9成。但集團公布最新全球顧客消費行為的調查結果，發現所有受訪顧客均表示將在疫情過後，重回零售店舖購物，該集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，科技雖有助提升購物體驗，但無法取代顧客服務。

報告顯示，，當中有90%受訪者表示將會繼續網上購物，但同時亦有100%的受訪人士坦言會回到實體店購物，特別是Z世代，有三分之一的人士認為他們會較以往更加頻密地光顧門市，這亦反映現時不少消費者較喜愛親身到店舖購物，與店員交流、互動，甚至體驗產品，對業務復蘇起關鍵的作用。

【PayMe】10月起下調信用卡每月增值上限 由2,000降至1,000元：【下一頁】

另外，調查指出逾70%顧客表示他們收入已經或將會受到疫情影響；同時問及在疫情後生活方式的轉變時，分別有92%的受訪人士表示他們參與更多戶外活動、有91%在家烹飪及84%在家美容。

【延長堂食】周五起晚市堂食放寬至10時 有條件重開健身中心：【下一頁】

再者，調查發現在中國內地，Z世代成為擁有最強消費能力的消費群體，消費額高達至4萬億元人民幣，佔全國家庭消費的13%。而且，現時愈來愈多消費者選擇在晚上11點至凌晨1點深夜購物，而最暢銷產品為牙線、面膜和洗頭水。

是次調查在於4月期間進行，訪問逾2.2萬名來自超過20個歐洲和亞洲市場的消費顧客，年齡介乎15至65歲。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：潘曉豐