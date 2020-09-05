【胡言食語@iM網欄】嘴巴想旅行 日式鐵板燒

現在疫情嚴重，朋友們都不太想吃生冷食物，如果想懷念以前的日本之旅，吃香港的日本菜，而鐵板燒（Teppanyaki），是很好的選擇。鐵板燒1945年，二次世界大戰後，萬事代興，在日本神戶，開始在路邊的檔攤，廚師在高熱的鐵板上烤燒食物，此風氣逐漸流行全國，更在世界各地，都甚受歡迎。

但時至今日，鐵板燒是在高級的日本餐廳，所選用都是上等的食材，如和牛、龍蝦、鮑魚、大蝦、帶子……廚師在客人面前即席烹煮。香港日本餐廳，以鐵板燒聞名很多，筆者較喜愛的有，銅鑼灣的花盃、和三味，喜來登的雲海，帝苑酒店四季菊等。

好友們約了午膳，在帝苑的四季菊，四季菊以懷石料理及鐵板燒為主，地方寬敞，裝潢雅緻。疫情下，在寬大的鐵板燒房間，大家需要分開而坐。

先奉上桌的是日本番茄沙律及大蝦天婦羅，出色的天婦羅，除了食物新鮮外，脆醬的調配，尤其重要，四季菊的天婦羅，薄而鬆脆的外層，包著原隻海蝦，味鮮而肉嫩，不會令人失望。

▲ 天婦羅

廚師接著在鐵板桌上，烹煎生蠔及鮑魚，生蠔肥美，煎香至微焦，生蠔煎香，肉汁嫩滑，蠔味濃郁，配上海帶，很好的配搭。

▲ 廣島縣蠔

新鮮的南非鮑魚，廚師用煎刀煮至剛熟，切成小塊，吃時配上些微檸檬汁，鮑魚肉質煙韌，鮮味爽口，味蕾有極大滿足。

▲ 南非鮑魚

將南非鮑魚、上等和牛煎至半熟，和牛外層煎至微焦，肉汁仍保留在內，再切成肉粒，肉質鮮嫩可口，和牛肉味濃郁，配上煎香了的蒜片，口感很好。

▲ 和牛肉粒

將薄切的和牛煎香後，包著切碎菜粒、配上蒜片，咀嚼時，配菜吸了牛肉汁液，和牛肉味更加鮮味。

▲ 和牛肉卷

廚師發辦[Omakase]及鐵板燒[Teppanyaki]，都是廚師在客人面前即席烹煮，客人除可欣賞到廚師的精湛廚藝外，更可即時品嚐美食，

▲ 鐵板燒

將全條劏好海鰻，放在鐵板桌上時，廚師用精巧的手法，反覆烹煎，慢慢煎香焦脆至金黃色，用煎刀切成一小小塊，煎時已經香味撲鼻，令人垂涎欲滴。

▲ 鰻魚

鬆脆的魚皮，入口甘香，外脆而內嫩，肉質層次感很好，嫩滑的鰻魚肉，味道鮮美，配上調好的醬汁，更提升了鰻魚的鮮味。

▲ 鰻魚

作者_胡言簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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