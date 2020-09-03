【居屋2020】啟翔苑近港鐵站山麗苑擁山景　四大屋苑周邊配套一覽

新居屋今日起可以下載表格，申請之前不妨留意4大屋苑的周邊配套，各有特色，不妨預先參考。

屋苑 地區 出售單位數目 *參考售價 啟翔苑 慈雲山、鑽石山及新蒲崗 940 229萬至513萬元 彩禾苑 沙田 806 252萬至489萬元 錦駿苑 馬鞍山 2079 199萬至406萬元 山麗苑 粉嶺龍躍頭及軍地南 3222 123萬至272萬元

*房委 會會在2020年8月下旬取得2020年4月至6月非業主住戶每月入息中位數時，才確定「出售居屋單位2020」最終的折扣率和平均售價。

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鑽石山啟翔苑

啟翔苑毗鄰鑽石山站及荷里活廣場，對面的采頤花園，也提供民生商鋪。周邊也有多條巴士綫往返九龍新界。

馬鞍山錦駿苑

錦駿苑的交通方便，由屯馬綫大水坑站B出口走一段路就會到。周邊也有多條巴士綫，往返香港九龍，附近的大水坑村有食肆。步行6至8分鐘可到富安花園，有多間民生商鋪。

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火炭彩禾苑

由火炭站走行至彩禾苑需時15至20分鐘，沿途有食肆。步行10分鐘可到沙田商業中心，提供民生商鋪。屋苑附近也有小巴及巴士，可以前往沙田站及火炭站。

粉嶺山麗苑

山麗苑的位置比較偏僻，由粉嶺港鐵站出發，需要乘搭經新圍軍營的綠色小巴，大約15至20分鐘，落車後再要步行10分鐘才可到達。

如果要購物，需要再乘搭10至15分鐘巴士到聯和墟，去當區的街市及商場。

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責任編輯：楊子瑩