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美國聯合航空受疫情影響 10月1日起令6,370名僱員放無薪假

環球政經 15:39 2020/09/03

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受持續影響新冠肺炎疫情打擊下，多間跨國企業宣布裁員。本週三（2日）美國聯合航空（United A宣佈將在今年10月1日起，讓16,370名僱員放無薪假期。

新冠肺炎疫情重創航空業 南美航空裁減逾1.2萬名員工【下一頁

空中服務員的影響最大，有6920人收到放無薪假通知，另外有2850位機師、2010位維修人員，以及1400名管理人員需要放無薪假。

【股神投資】巴菲特：「惟有疫苗能拯救航空業」 早前曾大手清倉航空股【下一頁

聯合航空指，如果華府可以多撥250億美元（約1950億港元）幫助航空業，員工放無薪假的計劃可能會延遲。早前聯合航空早已經接受了政府合共50億美元（約390億港元）聯邦薪酬資助，前提是公司不得在10月1日之前削減職位，但如果之後得不到資助，10月1日之後的無薪假計劃看來勢在必行。

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責任編輯：翁嘉陽

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