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【父幹買樓】廿四孝父親趁平入市　低市價購第一城　助愛兒上車

股樓投資 15:43 2020/09/03

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本地疫情緩和，樓市交投氣氛雖然好轉，惟仍有低市價成交，有代理指，近期多了「父幹客」睇樓，希望趁樓價仍未明顯回升之時，及早為子女置業。

香港置業張仲賢說，沙田第一城11座中低層E室，實用面積504平方呎，原叫價830萬元放售，放盤3個月後獲區內客接洽，終減價35萬元，以約795萬元易手，低市價約5%，實用呎價15,774元。據了解，買家為「父幹客」，預先幫兒子置業，見上址間隔實用、價錢相宜，故決定入市。他續說，買家兒子約20多歲至30歲，相信是「九十後」。

值得留意的是，近期市況好轉，部分業主開始收窄議價空間，帶動樓價回升，何解原業主仍要低市價賣樓？張仲賢解釋說，原業主已移民外國，因看淡前景，故賣樓套現，又稱原業主為了賣樓，更不嫌麻煩，即使要隔離，也專登回港簽約。

他續說，近期多了「父幹客」睇樓，始終早前旺市時，樓價較貴，選擇不多，惟疫情肆虐，市場多了筍盤，終吸引「父幹客」入市。

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撰文 : 黃卓賢

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