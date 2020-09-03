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【疫市開店】一田沙田區開新店　引入玉子料理北海道品牌吸日本控

商業 15:40 2020/09/03

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一田首間全新概念分店「KONBINI便利ストアby YATA」將於9月6日正式誕生，首度揉合超市與日式便利店概念。(陳永康攝)

疫情下一田逆市開新店。一田首間全新概念分店「KONBINI便利ストアby YATA」將於9月6日正式誕生。新店進駐沙田帝逸酒店地下，首度揉合超市與日式便利店概念，配合「速買‧速煮‧速食」的概念，雲集各種話題輕食與食材，銳意迎合快速消費的趨勢。

新店主打「速買‧速煮‧速食」概念。(陳永康攝)

【疫市奇葩】市民多在家煮食　一田超市生意首半年按年增近4成

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新店佔地逾3,770平方呎，為一田第13間分店，每天早上8時30分開始營業，是最早開始營業的分店。新店以蛋為開業主題，特設開店限定企劃，引入多款日本直送玉子料理，並繼續緊貼日本風潮，特意請來北海道人氣便利店Seicomart坐鎮，獨家聯乘其自營品牌Secoma，引人近80款日本製Secoma人氣糧油飲品零食，搶攻「日本控」客群。

獨家聯乘北海道便利店Seicomart自營品牌Secoma。(陳永康攝)

斥資6百萬　料3年回本
一田百貨行政總裁黃思麗表示，是次一田斥資600萬元，主打沙田區內居民及上班一族，預料人均消費為50至80元，回本期約3 年。

她補充，沙田區擁有69萬居住人口，佔全港人口近10%；區內更有多個工商業區，流動人口龐大，根據一田百貨紮根沙田多年的經驗，區內居民及上班族除了講究食品質素外，對速度亦有一定要求。相信以優質話題輕食與速煮食材作主打的KONBINI便利ストアby YATA，定能滿足他們高品味且講常求快及方便的飲食需求。

新店有各種輕食與食材，包括便當、飯糰。(陳永康攝)

想知更多疫市開店情況？了解請按【下一頁

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記者：朱悅瀅

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