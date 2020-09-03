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【網民熱話】一家三口月入2.5萬+現金90萬　想置業搬出來住有咩選擇？

股樓投資 18:38 2020/09/03

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香港地寸金尺土，成家立室後想搬出來組織小家庭，也不是易事。有網民在討論上發文，指自己一家三口想搬離母親家，置業組織小家庭，但對買樓卻一無所知，想向其他網友請教。

據該網民形容，「今年39歲，現時與太太及女兒與母親同住公屋，月入2.5萬元，未計年終花紅，在灣仔區上班。手上持有90萬現金，希望能搬出來住，但未買過樓，想知有冇可能。」該網民又問：「假設我唔介意用成個半鐘番工，呢舊錢我可以按到幾多？最多可以買到幾錢既樓同咩地區？」

對於這網民的問題，iMoney也試試給他一些建議。事實上，以他的入息水平及所持現金，要尋找市區大型屋苑基本上是沒有可能，但如在新界區則仍有上車機會。

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我們嘗試利用網上按指計算機計算，以網民2.5萬元月入及90萬作首期，按經絡按揭轉介研究部最新按揭利率2.1厘，連同壓力測試，他可負擔市值最多約350萬元的單位。若25%首期，分30年攤還，每月供款約9,834元。

至於網上找到的350萬樓盤，正如該網民所言，主要集中在新界西尤其在屯門區，如啟豐園，實用面積約326呎，實用呎價約10,736元，樓齢28年；另外屯門時代廣場實用面積272呎，作價350萬元，呎價約12,867，樓齡32年，但一家三口而言則略嫌擠迫。

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另外，要注意這些入場費較低的單位，樓齡大多偏高，大部份在30年以上，如網民希望攤長按揭來做，可能銀行會按每單交易而作出不同決定，這裏一定要小心為尚。

除私人樓宇外，居屋2020將於下周四（10日）接受申請，入場費由100幾萬至500零萬不等，2人或以上家庭入息上限為6.6萬元，其實網民也可嘗試以白表參加大抽獎。雖然機會是渺茫一點，但總算是有一個希望。

公屋 居屋 新界西 灣仔 屯門時代廣場 Trend Plaza 啟豐園

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