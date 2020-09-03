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今年度「無人認領」六合彩獎金比去年急升 總額為8800萬港元

環球政經 15:15 2020/09/03

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中六合彩是不少人的夢想，尤其是在疫市當中，如果能夠有一筆意外之財，對生活有絕對幫助。不過根據香港賽馬會在19/20年度的數據中，原來時不時都有人會「忘機」領取獎金。無人認領獎金總額由上年度的7700萬港元，升至8800萬港元。

【獎金大減】華爾街員工料今年獎金減三成 年底或大幅裁員【下一頁

六合彩彩票的有效期為60天，中獎者，必須在攪珠後60天領取，逾期彩票無效，如果獎金無人認領，有關彩金會撥入六合彩金多寶彩池，留作日後金多寶攪珠金額。

Facebook允許員工在家工作至明年7月 額外提供1000美元獎金【下一頁

翻查資，來最高無人領取的六合彩獎金為1998年的3800萬港元，為中秋金多寶頭獎，如果得獎者得悉應該會相當後悔！

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責任編輯：翁嘉陽

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