【港股追蹤】旅遊業就快復甦？ 大行咁樣講

新冠肺炎疫情肆虐下，全球航空交通僅餘下有限度貨運服務，客運服務最壞時期曾幾乎停擺。不過隨著疫情逐步受控，多地都開始恢復客運服務。內地《新華社》消息指，北京今日起將穩步有序恢復直航北京的國際商業客運航班。消息刺激航空股股價，東方航空（00670）、中國國航（00753）及南方航空（01055）三大內地航空股均錄得逾2%升幅，相關的中銀航空租賃（02588）同樣升超過2%。

該報道指，試運行階段將現有實施指定第一入境點的部分國際航班，調整為直飛北京，優先考慮已實施遠端核酸檢測，而且輸入風險較低的目標，逐步恢復柬埔寨、希臘、丹麥、泰國、巴基斯坦、奧地利、加拿大及瑞典，共8個國家直航北京的商業客運航班。不過從以上8個國家航班進入北京的入境者，需在指定地點隔離14天，並進行兩次核酸檢測。

瑞信最新報告指，內地民航局今次重啟部分航綫後，該行預期每日乘客量將限制在500人，又指各國旅遊禁令，令現時國際客運僅在正常2%水平，惟預料逐步放寬航班，將有助國際及商務旅遊。該行維持對行業正面看法，認為國內客運第三季仍會向上，經營虧損有望收窄。

事實上，國際直航仍處於復甦階段，反而經營國內航綫的東航和南航，現階段仍可睇高一綫，始終國內航運交通已大致恢復，加上愈來愈接近「十一」黃金周，旅客壓抑已久的出遊意欲，或會在長假期一次過爆發，有利航空業發展。

記者：葉志偉

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