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【人民幣升值】人幣升值 北京恢復直航　航空股逆市升

股樓投資 17:20 2020/09/03

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北京今日（3日）起穩步有序恢復直航北京國際商業客運航班，加上近日人民幣匯價顯著回升，在雙重利好下，三隻內地航空股均逆市上升。

中國國航（00753）收報5.43元，升2.5%；南方航空（01055）收報4.26元，升2.4%；東方航空（00670）收報3.22元，升2.2%。

據《新華社》報道，北京自9月3日起將上逐步恢復直航北京國際商業客運航班，優先考慮已實施遠端核酸檢測、輸入風險較低的國家，包括柬埔寨、希臘、丹麥、泰國、巴基斯坦、奧地利、加拿大及瑞典，而入境者需在指定地點隔離14天，並進行兩次核酸檢測。

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此外，美國聯儲局副主席克拉里達周一表示，美國不會僅僅因為失業率下降就加息，市場普遍預期美元匯價會繼續下跌。人民幣匯價連升8個交易日，每美元兌人民幣曾升至6.8118水平，除創下今年新高以外，也是自2019年5月以來最高。

滙豐環球研究報告指出，基於該行上調今、明兩年人民幣匯價預測，今年底6.7及明年底6.6的水平，在其他條件不變下，人民幣升值將會為三大中資航空股帶來匯兌收益，料行業下半年盈利將由14億元人民幣增加至75億元人民幣。

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記者：李兆明

人民幣 美元 香港股票 航空股 南方航空（01055） 滙豐控股（00005） 中國國航（00753）

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