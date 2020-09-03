【人民幣升值】人幣升值 北京恢復直航　航空股逆市升

北京今日（3日）起穩步有序恢復直航北京國際商業客運航班，加上近日人民幣匯價顯著回升，在雙重利好下，三隻內地航空股均逆市上升。

中國國航（00753）收報5.43元，升2.5%；南方航空（01055）收報4.26元，升2.4%；東方航空（00670）收報3.22元，升2.2%。

據《新華社》報道，北京自9月3日起將上逐步恢復直航北京國際商業客運航班，優先考慮已實施遠端核酸檢測、輸入風險較低的國家，包括柬埔寨、希臘、丹麥、泰國、巴基斯坦、奧地利、加拿大及瑞典，而入境者需在指定地點隔離14天，並進行兩次核酸檢測。

旅遊業就快復甦？ 大行咁樣講，詳情請按：【見下頁】

銀行間流動性緊張 中信：銀行有適度降準必要，詳情請按：【見下頁】

此外，美國聯儲局副主席克拉里達周一表示，美國不會僅僅因為失業率下降就加息，市場普遍預期美元匯價會繼續下跌。人民幣匯價連升8個交易日，每美元兌人民幣曾升至6.8118水平，除創下今年新高以外，也是自2019年5月以來最高。



滙豐環球研究報告指出，基於該行上調今、明兩年人民幣匯價預測，今年底6.7及明年底6.6的水平，在其他條件不變下，人民幣升值將會為三大中資航空股帶來匯兌收益，料行業下半年盈利將由14億元人民幣增加至75億元人民幣。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

記者：李兆明