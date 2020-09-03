北京機場逐步恢復8個國家直航航班　內航股升逾2%

▲ 中國民航局表示，由今日（3日）開始，逐步恢復直航北京的國際商業客運航班。

中國民航局表示，由今日（3日）開始，逐步恢復直航北京的國際商業客運航班。首班直航航班早上6時57分由柬埔寨抵達北京首都國際機場。前期會逐步恢復柬埔寨、泰國、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典，及加拿大這8個國家的直航航班。

首都機場要求所有入境的境外旅客，在T3-D處置專區，填報健康申明卡、量體溫以及流行病學調查採樣，行李提取和辦理入境手續也將在專區內完成。入境中國人士仍需要按規定集中觀察14天，以及要進行兩次核酸檢測。

北京首都機場 （00694） 現報5.3元，跌0.2%，但內航股造好，東方航空 （00670） 、中國國航 （00753） 及南方航空 （01055） 三大內地航空股均錄得逾2%升幅，相關的中銀航空租賃 （02588） 同樣升超過2%。

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編輯：吳敏芳