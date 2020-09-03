【書展2020】書展延至年底舉行　貿發局：於開展前一周作最後評估

受新冠肺炎影響，原定於7月15至21日舉行的第31屆香港書展及當中的香港運動消閒博覽，將延至12月16至22日舉行。

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鑑於疫情仍然存在變數，貿發局指，大會會於新展期前一個月，根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行，然後再於展會開幕前一星期，作參展商進場前最後評估及決定，以盡量避免展商因進場而可能引致額外的開支。

過半數受訪展商 冀年底前復辦展覽

貿發局副總裁周啟良表示，貿發局一直與業界及展商緊密聯繫，商討書展的新展期及具體安排，早前更展開問卷調查以了解參展商的意向。在400多個受訪展商中，有超過6成受訪展商期望在疫情容許的情況下，能於年底前復辦展覽。而貿發局目前已重啟書展的籌備工作，已有超過140公司報名。

另外，周啟良又提到，港府在第二輪防疫抗疫基金下預留了撥款，贊助本地參展商的參展費，以港幣10萬元為限。有關資助將繼續適用於延期後的書展，貿發局亦會向參展商繼續提供「協辦機構的會員折扣」、「擴充展位面積優惠」等，在政府資助及大會提供的優惠下，相信大部分展商能夠免費參展。

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記者：蘇穎琪