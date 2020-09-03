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【美國大選】華府隱瞞俄羅斯抹黑拜登癡呆？拜登怒轟特朗普

環球社會熱點 14:59 2020/09/03

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【美國大選】華府隱瞞俄羅斯抹黑拜登癡呆？拜登怒轟特朗普

美國大選11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）精神健康受到各界關注。有美媒報道指，美國國土安全部早在7月就收到情報指，俄羅斯企圖抹黑拜登精神健康，從以影響美國大選結果，但國安部未有把情報交給執法機關。拜登一方批評特朗普，有意阻礙國安部公開此消息。

美國全國廣播公司（ABC）報道指，美國國土安全部（DHS）早在7月收到一份名為「俄羅斯可能會詆毀美國候選人的健康狀況，以影響2020年大選」（Russia Likely to Denigrate Health of US Candidates to Influence 2020 Election）的情報。

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報道指，該份情報本應在兩天後交給執法機關，但國土安全部代理幕僚長古塔尼斯（John Gountanis）指，應先請示過國土安全部代理部長才可交出去，惟國安部至今都未有把情報交給執法機關。

拜登的競選活動發言人貝茨（Andrew Bates）斥責，特朗普不想公開其俄羅斯政治夥伴，意圖傳播對他有利的訊息一事。

貝茨又指，來自俄羅斯對拜登的健康狀況所作的攻擊，與特朗普自身不斷對拜登發動的攻擊吻合。

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責任編輯：林嘉莉

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