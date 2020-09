▲ 【美國大選】華府隱瞞俄羅斯抹黑拜登癡呆?拜登怒轟特朗普

美國大選11月3日舉行,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)精神健康受到各界關注。有美媒報道指,美國國土安全部早在7月就收到情報指,俄羅斯企圖抹黑拜登精神健康,從以影響美國大選結果,但國安部未有把情報交給執法機關。拜登一方批評特朗普,有意阻礙國安部公開此消息。

美國全國廣播公司(ABC)報道指,美國國土安全部(DHS)早在7月收到一份名為「俄羅斯可能會詆毀美國候選人的健康狀況,以影響2020年大選」(Russia Likely to Denigrate Health of US Candidates to Influence 2020 Election)的情報。

報道指,該份情報本應在兩天後交給執法機關,但國土安全部代理幕僚長古塔尼斯(John Gountanis)指,應先請示過國土安全部代理部長才可交出去,惟國安部至今都未有把情報交給執法機關。

拜登的競選活動發言人貝茨(Andrew Bates)斥責,特朗普不想公開其俄羅斯政治夥伴,意圖傳播對他有利的訊息一事。

貝茨又指,來自俄羅斯對拜登的健康狀況所作的攻擊,與特朗普自身不斷對拜登發動的攻擊吻合。

責任編輯:林嘉莉