【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷

下周四（10日）居屋2020將開始接受申請，今期計劃當中共有4個屋苑可選擇，分別為炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，，4個屋苑居屋屋苑一共提供7047個單位。

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房委會昨天(2日）公開部分單位間隔資料，最吸引一眾網民的為馬鞍山錦駿苑的單位，因為該屋苑的部分單位設有露台；火炭彩禾苑則以實用取勝，逾600平方呎的實用面積相當吸引，另外單位設有兩廁所，預計主人房內會有「套廁」。

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馬鞍山錦駿苑單位面積介乎約311至494平方呎，房委會公開的單位圖則為E座1樓至40樓5號單位，面積為417平方呎，設有約40平方呎的露台，不過而單位的大門屋內廁所門口，在「風水」來說對住客稍為不利

除了錦駿苑單位「開門見廁」之外，在房委會公開的粉嶺山麗苑圖則當中，提供大門同樣對著屋內廁所門口，與錦駿苑一樣「開門見廁」。

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責任編輯：翁嘉陽