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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】神聖光輝與自然綠意 教堂壁畫藝術殿堂

名人薈萃 12:31 2020/09/05

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當我走進教堂，因為光度的差距，初時眼前一黑，轉進內部，只見高牆及穹頂閃爍輝煌，如夜空晚星，黑暗之燈……這是我想像穿越身處千多年前走進拜占庭時期教堂的感受。別忘記，當年尚無電燈，馬賽克可以實際地作為照明的用途。

那個時候，教育尚未普及，許多百姓皆不識字，教堂裏舉目環顧的馬賽克壁畫講述了聖經故事，描繪出聖經人物或先知。因此就算沒有雕刻的神像，信徒也會清楚耶穌的立體形象，五餅二魚等基督神蹟。

這個時期的馬賽克壁畫大部份由希臘工藝師擔任創作製作，無論人物造型及設計風格，明顯帶有希臘藝術中勾捺線條，簡潔質樸的形式。學馬賽克時聽老師說，工藝師會在教堂現場舖砌，一座教堂隨時花上二、三十年甚至四十年，幾乎用半生時間去完成。

第一間帶你參觀的是Basilica of S. Apollinaris in Classe（聖阿波利納雷教堂），因為位於城外的克拉塞，要乘約半小時巴士才到達，可以避開一日遊的人群，閑庭信步享受周遭的樹林,草地及藍天。首先當然是看馬賽克，圓拱祭殿上的馬賽克壁畫在教堂於六世紀建成時砌好，正中央是描繪基督他泊山變像，巨大十字架被星空包圍。細心點看，上方有神之手！壁畫中間下方是這座教堂紀念的聖人阿波利納雷，他的墓地也在教堂。

有沒有發覺聖阿波利納雷教堂外的樹木形狀，與馬賽克壁畫所砌的，一模一樣

位於克拉塞的聖阿波利納雷教堂內馬賽克壁畫既有神蹟故事，也展現了當地的自然面貌


我最喜歡這幅馬賽克之處是下半部大部分是一片青草地，花樹林，雪白的羊兒，鸽子，小鳥，寫實地展現克拉塞的自然面貌，只要走出教堂就能看到。回到古城，同樣興建於六世紀的聖維塔萊教堂（Basilica DI S. Vitale）是最人氣鼎盛的拉文納景點，這座紀念基督教被迫害時期殉道的聖維塔萊教堂，八角型的主殿有層層遞進的穹頂，每一層都有不同的基督故事，聖經人物及先知 ，也有歷代著名統治者。最正中的位置是坐着藍色地球的基督，上方飘逸着七色祥雲。耶穌把圓冠遞給右邊天使旁的聖維塔萊，左邊是同樣有天使陪伴的是曾任拉文納主教，並且興建這座教堂的主要負責人物 Ecclesio。

仰看聖維塔萊教堂內的馬賽克壁畫層層遞上

聖維塔萊教堂最中心的馬賽克壁畫是基督與聖人

馬賽克不同角度的折射充分體現神聖的光芒。環繞着各種聖經內容的是大量金碧輝煌，琳琅滿目的裝飾性設計，如不同形式的鳥、樹、花、葉以至噴泉，花瓶等，這些設計很久遠地影響了後來的文藝復興創作風格。描寫這裏的馬賽克金碧輝煌，並非只是形容辭，而是的而且確，當時的馬賽克已由黃金鋪砌，技巧是將薄薄的24K金片夾在两片玻璃中間，上面一片是透明的。這樣既保護了黃金，又不需要用太多數量。 除了馬賽克，這兩間教堂的大理石柱亦是非常漂亮，特別富於天然之美。 下次繼續参觀拉文納其餘的教堂馬賽克。

攝影：洪捷

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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